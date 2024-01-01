بدائل - Userdoc
OneDesk
onedesk.com
يجمع OneDesk بين برنامجي HelpDesk وProject Management عبر الإنترنت. قم بخدمة عملائك وإدارة مشاريع الفريق من خلال تطبيق واحد.
Accompa
accompa.com
#1 أداة برمجية لإدارة المتطلبات السحابية. يستخدم من قبل فرق تحليل الأعمال وإدارة المنتجات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات في مئات الشركات. احصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. بواسطة أكومبا.
Olive
olive.app
اكتشف مستقبل اتخاذ القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصادر البرامج مع Olive. Olive هي منصة مصادر البرامج الوحيدة التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل. تمكّنك منصة Olive من مركزية عملية RFx الخاصة بك، وجمع الرؤى، وتقييم الاستجابات، ومقارنة البائعين وال...
Delibr
delibr.com
Delibr AI هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات يساعد في تبسيط عملية إنشاء مستندات المنتج عالية الجودة. وهو يقدم قوالب ديناميكية للالتزام بأفضل الممارسات، والمساعدة في الكتابة لإنشاء نص بطرق مختلفة، وردود الفعل والمراجعة لتحسين النص من أجل الوضوح والإيجاز، وتكامل Jira ثنائي الاتجاه لمزامن...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio هو الحل عبر الإنترنت للشركات لجمع المتطلبات وله هدف رئيسي واحد وهو جعل تجربتك في تجميع البرامج وإنشاء الوثائق ومتابعة العملية بأكملها سهلة وبسيطة وتحبها. لا تزال إدارة مشاريع تطوير البرمجيات تفشل في التسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية في أكثر من 60% من الحالات. وفي ما يصل إلى 35%، ي...
Flow Engineering
flowengineering.com
يتوافق تتبع المتطلبات الرشيقة مع Digital Twin. تم تصميم Flow خصيصًا لمساعدة فرق Agile سريعة الحركة على التكرار بشكل أسرع.