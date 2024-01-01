Usedesk

Usedesk

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الموقع الإلكتروني: usedesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Usedesk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Usedesk عبارة عن منصة لدعم العملاء للأتمتة وتحليل وتعزيز خدمة العملاء التي تساعد على زيادة ولاء العميل. 1. معالجة جميع الطلبات والمراجعات والإشارات المتعلقة بشركتك في نافذة واحدة. ليست هناك حاجة للتنقل بين برامج المراسلة والمحادثات والشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومواقع المراجعة والمنتديات. يتم تخزين كل شيء في مكان واحد. 2. دعم العمل الروتيني للأتمتة عالي السرعة: القوالب والمشغلات والردود التلقائية. احفظ سجل الدردشة وأجب عن الأسئلة الشائعة تلقائيًا لقضاء المزيد من الوقت في المواقف والأسئلة غير القياسية. 3. التحليلات: عمل القسم، الوكيل، الفترة. اختر الشروط وقم بتحليل النتائج في جداول مناسبة. مدى سرعة استجابة كل موظف، وعدد الطلبات التي تتم معالجتها، ومدى رضا العملاء أصبح الآن واضحًا تمامًا، بنقرة واحدة فقط في قسم التقرير. نحن نعلم مدى صعوبة خدمة العملاء ونبذل قصارى جهدنا لكي لا نصبح نظامًا بلا روح، بل خدمة عملاء كاملة وودودة: - شارك معرفتنا دون اتصال بالإنترنت وعبر الإنترنت: في الندوات عبر الإنترنت واللقاءات والمؤتمرات. - تثقيف أفضل مديري خدمة العملاء. - ودائما هنا للمساعدة :)
الفئات:
Business
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: usedesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Usedesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

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LabiDesk

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Aizzy.ai

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Gorgias

gorgias.com

Cohere

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