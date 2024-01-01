Usedesk عبارة عن منصة لدعم العملاء للأتمتة وتحليل وتعزيز خدمة العملاء التي تساعد على زيادة ولاء العميل. 1. معالجة جميع الطلبات والمراجعات والإشارات المتعلقة بشركتك في نافذة واحدة. ليست هناك حاجة للتنقل بين برامج المراسلة والمحادثات والشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومواقع المراجعة والمنتديات. يتم تخزين كل شيء في مكان واحد. 2. دعم العمل الروتيني للأتمتة عالي السرعة: القوالب والمشغلات والردود التلقائية. احفظ سجل الدردشة وأجب عن الأسئلة الشائعة تلقائيًا لقضاء المزيد من الوقت في المواقف والأسئلة غير القياسية. 3. التحليلات: عمل القسم، الوكيل، الفترة. اختر الشروط وقم بتحليل النتائج في جداول مناسبة. مدى سرعة استجابة كل موظف، وعدد الطلبات التي تتم معالجتها، ومدى رضا العملاء أصبح الآن واضحًا تمامًا، بنقرة واحدة فقط في قسم التقرير. نحن نعلم مدى صعوبة خدمة العملاء ونبذل قصارى جهدنا لكي لا نصبح نظامًا بلا روح، بل خدمة عملاء كاملة وودودة: - شارك معرفتنا دون اتصال بالإنترنت وعبر الإنترنت: في الندوات عبر الإنترنت واللقاءات والمؤتمرات. - تثقيف أفضل مديري خدمة العملاء. - ودائما هنا للمساعدة :)

الموقع الإلكتروني: usedesk.com

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