بدائل - Useberry

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS هي منصة التعهيد الجماعي للاختبار الفعال والرؤى الحقيقية. إطلاق اختبار فعال. إشراك حشد حقيقي من البشر المهرة. احصل على رؤى وإجابات قوية في أي وقت تحتاجه. مع UNGUESS، لديك أكثر من مجرد منصة اختبار جماعي: فهي كل ما تستحقه حلولك الرقمية، في مكان واحد.