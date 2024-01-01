بدائل - URL180
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
QR.io
qr.io
قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
OneLinkBio
onelinkbio.com
احصل على أقصى استفادة من روابط Instagram وTikTok الخاصة بك. قم بإنشاء روابط مختصرة وصفحات OneLinkBio الفريدة واحصل على إحصائيات مناسبة للزائرين.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
Pixel
pxl.to
يساعد Pixel الشركات على التألق من خلال تحويل روابطها إلى أدوات تسويقية قوية.
QR Code AI
qrcode-ai.com
مولد عبر الإنترنت لرموز QR الفريدة والفنية حوّل رموز QR الخاصة بك إلى تحفة فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحويل تسويق علامتك التجارية
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Dub
dub.co
المصدر المفتوح البديل Bitly. Dub عبارة عن أداة اختصار روابط مفتوحة المصدر تحتوي على تحليلات مدمجة ونطاقات مخصصة مجانية.
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
Tiny.ie
tiny.ie
يساعدك Tiny على إنشاء وتتبع وتحليل كل تفاعل باستخدام الروابط القصيرة التي تحمل علامتك التجارية. الميزات الصغيرة: * اختصار الروابط * المجال ذو العلامات التجارية * رابط قصير مخصص * تحليلات في الوقت الحقيقي * اختلاف الارتباط * الربط الجغرافي * إعادة استهداف البكسل * تحويل البيانات العميقة * قبو البيان...
Onelink.to
onelink.to
قم بتبسيط تنزيلات التطبيقات باستخدام Onelink.to جميع متاجر التطبيقات
cutt.ly
cutt.ly
استمتع بالتحكم الكامل في الروابط القصيرة الخاصة بك منصة URL Shortener الكاملة، وإدارة الروابط، وتحليلات الروابط، والروابط العميقة، ومولد رموز QR، والرابط في السيرة الذاتية. قم بتقصير الروابط الخاصة بك وتمييزها وإدارتها وتتبعها ومشاركتها بسهولة.
GoLinks
golinks.io
روابط بديهية وآمنة ومشتركة بين الفرق. تعمل GoLinks® على تحسين الإنتاجية من خلال مساعدة الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة من خلال روابط قصيرة لا تُنسى تسمى go/links.
Incises
incises.com
أداة الارتباط الكل في واحد - Incises.com. أداة رابط مميزة لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء على أي صفحة، ورابط حيوي، واستهداف أجهزة متعددة/جغرافي على رابط واحد، ومختصر URL.
Upslash
upslash.io
ساعد الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة باستخدام روابط قصيرة سهلة التذكر تسمى روابط go.
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
Tapper
tapper.ai
يمنح Tapper فرق التسويق الحديثة رابطًا ذكيًا لكل حملة. روابط العلامة التجارية، وإعادة التوجيه، وإعادة الاستهداف، والارتباط العميق، واختبار A/B للجماهير، وقياس أداء حملاتك بدقة عبر الأنظمة الأساسية والقنوات.
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
T.LY
t.ly
T.LY هي خدمة أقصر الروابط في العالم لتتبع عناوين URL القصيرة ووضع علامات تجارية عليها ومشاركتها.
QRfy
qrfy.com
أنشئ رموز QR الخاصة بك وعزز عملك أو فكرتك. قم بإنشاء رموز QR الخاصة بك وإدارتها وتتبعها إحصائيًا بسهولة.
RetargetKit
retargetkit.com
تتبع نقراتك ومعدلات التحويل، واجمع العملاء المتوقعين، وأنشئ صفحات ويب لمنصة المنتجات التابعة الخاصة بك الكل في واحد ببضع نقرات.
Leaf.page
leaf.page
صفحة واحدة لحياتك المهنية
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic هو منشئ رموز QR سهل الاستخدام وقابل للتتبع ويوفر ميزات تخصيص متقدمة. باستخدام هذه الأداة، يعد إنشاء رمز QR مخصص بالكامل أمرًا بسيطًا مثل مسح الرمز ضوئيًا. يوفر QR Code Dynamic الفرصة لتبادل المعلومات فقط من خلال المسح بفضل 13 نوعًا مختلفًا من الأكواد التي تم إنشاؤها لحالات استخدام مخ...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR هو منشئ رموز QR مجاني يسمح لك بإنشاء رموز QR وتخصيصها لأغراض مختلفة. إليك ما يجعلنا متميزين: • مجاني وقابل للتخصيص: قم بإنشاء رموز QR لمواقع الويب والنصوص وبطاقات vCard ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. قم بتخصيصها من خلال مجموعة واسعة من الإطارات المجانية التي تتناسب مع علامتك التجارية أو منا...
L2QR
l2qr.com
يعمل L2QR على سد الفجوة بين التجارب غير المتصلة بالإنترنت والتجارب عبر الإنترنت. من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، يمكن للجمهور المستهدف للعملاء الوصول بسهولة إلى المحتوى الرقمي أو مواقع الويب أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو معلومات المنتج أو العروض الترويجية أو أي موارد أخرى عبر الإنترنت. يس...
Keyri
keyri.com
Keyri هي شركة مصادقة رائدة، توفر للعملاء نموذجًا بسيطًا وآمنًا لمصادقة MFA بدون كلمة مرور. تعمل منصتنا على تحويل كل تسجيل دخول إلى عملية تعتمد على القياسات الحيوية من خطوة واحدة والتي توفر تجربة مستخدم سلسة مع تعزيز أمان الحساب. يقوم المستخدمون ببساطة بمسح رمز QR الموجود على صفحة تسجيل الدخول الخاصة...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link هو النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin هي أسهل أداة للمبيعات عن بعد. إنه مركز اتصال متعدد القنوات مزود بأداة واجهة أمامية لتمكين جميع قنوات الاتصال لموقعك أو عملك بسرعة.
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT، المعروف سابقًا باسم uQR.me، هو أقدم مولد لرموز QR الديناميكية وحل شامل لجميع احتياجات QR.
Digiphy
digiphy.it
تقوم Digiphy بإعادة تعريف التسويق السياقي. من خلال ربط العلامات التجارية مباشرة بالعملاء، تقوم Digiphy ببناء وتقديم تجارب رقمية ديناميكية في اللحظات ذات الصلة بالسياق من أي منتج مادي ونقطة اتصال مع العميل. يعمل حل الخدمة الذاتية المرن الخاص بنا على رفع مستوى رواية العلامة التجارية وإنشاء قناة تسويق ...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل...
AIQrArt
aiqrart.co
اكتشف عالم AIQrArt التحويلي، حيث يمتزج الفن بسلاسة مع التكنولوجيا. ارفع مستوى حضور علامتك التجارية من خلال رسومات الاستجابة السريعة المذهلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم رؤيتها فحسب، بل تذكرها أيضًا. يتيح لك AIQrArt إنشاء رموز QR فريدة وتفاعلية مملوءة بالذوق الفني، مما يعزز ت...
GoCodes
gocodes.com
لا مزيد من الأدوات المفقودة! تتبع أجهزتك من خلال حلنا سهل الاستخدام الذي يتضمن ملصقات متينة وبرامج سحابية وتطبيقات الماسح الضوئي وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إن حلنا الشامل المصمم خصيصًا لعملاء الصناعة، يعني أنه يمكنك إدارة سلسلة الحضانة باستخدام هاتفك الذكي أثناء التنقل. يمكنك أيضًا نقل ...
QRPlus
qrplus.com.br
مع QRPlus ليس لديك أي قيود. جميع رموز QR التي تم إنشاؤها هنا ستعمل إلى الأبد، ولا تنتهي صلاحيتها وليس لها حدود للقراءة مثل المولدات الأخرى على الويب. رموز QR التي تم إنشاؤها ثابتة، لذا سيكون لديك دائمًا نفس نتيجة القراءة. اطمئن، لا تشغل بالك! جميع رموز QR التي يتم إنشاؤها هنا مجانية بنسبة 100% ويمكن...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER هو برنامج قائمة على الإنترنت بدون رمز. تم تصميم حل قائمة رمز الاستجابة السريعة لتحسين العمليات اليومية لشركتك. كل ما يتعين على ضيوفك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وتقديم طلبهم والدفع باستخدام أجهزتهم المحمولة. صمم قائمتك عبر الإنترنت المُحسّنة للجوال، وموقع الويب للمطعم، وقوائم...
Scanova
scanova.io
Scanova هي أداة SaaS رائدة عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء رموز QR وتصميمها وإدارتها وتتبعها لحالات الاستخدام الترويجية والتشغيلية. يستخدم المسوقون والشركات عبر الصناعات وأحجام الشركات Scanova لتشغيل حملات رمز الاستجابة السريعة عالية الأداء الشاملة. باستخدام Scanova، يمكن للمسوقين إشراك العملاء...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
حصل على التصنيف رقم 1 في مجال إنشاء رموز الاستجابة السريعة للأعمال والتسويق. قم بإنشاء رموز QR وإدارتها باستخدام الشعار والتحليلات المتقدمة والتحميل المجمع وواجهات برمجة التطبيقات والأشكال لمواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وبطاقات العمل الرقمية والنماذج وعنوان URL وvCard وFacebook وIn...
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
Linkly
linklyhq.com
يتيح لك Linkly تحويل أي رابط إلى رابط تتبع. Linkly يجعل تتبع الارتباط وإعادة التوجيه أمرًا سهلاً. قم بإنشاء تصميم بسيط وجميل ومميز باستخدام عمليات إعادة التوجيه وإعادة الاستهداف والمزيد. يمكنك إضافة وحدات بكسل لإعادة الاستهداف، وتتبع التحويل، والمجالات المخصصة، وعمليات إعادة التوجيه الذكية حسب المو...
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
Urless
urless.com
Urless هي خدمة تعمل على تقليل الارتباط الطويل إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام، ويتم إنشاؤها باستخدام أدوات قوية لمساعدتك على تنمية علامتك التجارية وحمايتها. إنه يوفر مولدات رمز الاستجابة السريعة مع تحليلات لتتبع وإنشاء الصفحات المقصودة وبطاقات العمل الرقمية والمزيد.
Trotto
trot.to
Trotto هي البيانات الخاصة بك، على الفور وبشكل حدسي. يمكنك الوصول إلى موارد الفريق والبحث فيها ومشاركتها بأسرع ما يمكن أن تقولها. يسمح Trotto للموظفين باستخدام روابط go؛ قم بتقصير أي عنوان URL باستخدام كلمة رئيسية يسهل تذكرها (go/HR أو go/code). تذكر إلى أين تذهب دون البحث في إشاراتك المرجعية أو رسا...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io هي الروابط المختصرة ذات العلامات التجارية الأصلية من NextGen. أنشئ روابط قصيرة فريدة وذات معنى لتحديد هوية علامتك التجارية وزيادة المشاركة وتعزيز معدلات النقر إلى الظهور. اسمح لعملائك بمعرفة أن نشاطك التجاري شارك عنوان URL، واجعل الروابط التي تشاركها ذات معنى من أجل مشاركة أفضل ومحسنة.
Spotlesslink
spotlesslink.com
يمكنك التحكم في روابطك بفضل الميزات المتقدمة للاختصار والاستهداف والتتبع. * منصة كاملة لإدارة الروابط للعلامة التجارية، وتتبع ومشاركة الروابط القصيرة الخاصة بك. * تعرف على جمهورك من خلال إحصاءاتنا التفصيلية وفهم أداء الروابط الخاصة بك بشكل أفضل، مع الالتزام أيضًا باللوائح العامة لحماية البيانات (GD...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in عبارة عن منصة ديناميكية ومبتكرة عبر الإنترنت تعمل على تمكين الأفراد والشركات والمؤثرين من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت. تشمل حلولنا المتطورة اختصار الروابط، وصفحات السيرة الذاتية، وإنشاء رمز الاستجابة السريعة، وكلها مصممة لتبسيط جهود التسويق الرقمي الخاصة بك. سواء كنت من عشاق وسائل التواصل ...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub عبارة عن منصة تعمل على تبسيط إدارة مواقع الويب للأفراد والشركات. تسهل أدواتنا المبتكرة إعادة توجيه عناوين URL ومراقبة حركة مرور موقع الويب وإدارة أسماء النطاقات. سواء كنت رائد أعمال أو مسوقًا أو مطور ويب، فإن RedirHub لديه الحلول التي تحتاجها للنجاح عبر الإنترنت. المنتجات والخدمات: خدمة إعا...
Pinggy
pinggy.io
يوفر Pinggy أنفاقًا آمنة للمضيف المحلي لمشاركة موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك بسهولة. قم بإنشاء أنفاق HTTP أو TCP أو TLS على جهاز Mac / الكمبيوتر الشخصي الخاص بك حتى لو كان موجودًا خلف جدران الحماية وشبكات NAT. لا حاجة لتكوين سحابة أو خادم لاستضافة مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة بك. يوفر Pinggy واج...
LinkerFit
linkerfit.me
أداة اختصار الروابط متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة من الميزات القوية. فهو يسمح لك بتقصير عناوين URL الطويلة بسرعة إلى روابط موجزة وقابلة للمشاركة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر وظيفة لإنشاء رموز QR، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المحتوى الخاص بك باستخدام هواتفهم الذكية. إحدى الميزات البارزة ل...