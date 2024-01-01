Upverter

Upverter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: upverter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upverter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Upverter هو صنع اجتماعي. أفضل طريقة للتعاون مع الآخرين. اكتشف الأجهزة وشاركها واعمل عليها. على عكس أدوات التصميم الحالية، والتي تكون معزولة ومستخدم واحد، فإن Upverter متكامل للغاية وتعاوني بطبيعته ويمكن الوصول إليه في أي مكان في العالم. مع فرق تصميم Upverter، يستفيد المصممون المتعاقدون والمبتكرون على مستوى القاعدة من محتوى التصميم الحالي ويركزون على بناء أجهزة الجيل التالي بدلاً من إضاعة الوقت في تكرار العمل أو الحصول على قطع الغيار أو التعامل مع الشركات المصنعة.

الموقع الإلكتروني: upverter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Upverter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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