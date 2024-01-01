Upverter هو صنع اجتماعي. أفضل طريقة للتعاون مع الآخرين. اكتشف الأجهزة وشاركها واعمل عليها. على عكس أدوات التصميم الحالية، والتي تكون معزولة ومستخدم واحد، فإن Upverter متكامل للغاية وتعاوني بطبيعته ويمكن الوصول إليه في أي مكان في العالم. مع فرق تصميم Upverter، يستفيد المصممون المتعاقدون والمبتكرون على مستوى القاعدة من محتوى التصميم الحالي ويركزون على بناء أجهزة الجيل التالي بدلاً من إضاعة الوقت في تكرار العمل أو الحصول على قطع الغيار أو التعامل مع الشركات المصنعة.

الموقع الإلكتروني: upverter.com

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