بدائل - Upscope
TeamViewer Web
teamviewer.com
الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.
Zoho Assist
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلو...
Switchboard
switchboard.app
إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال مؤتمرات الفيديو السحابية. يمكنك إجراء مكالمات الفيديو المباشرة والندوات عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية والاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
CrankWheel
crankwheel.com
قم ببيع المزيد وزيادة عائد الاستثمار على موقع الويب باستخدام برامج المبيعات الداخلية لمشاركة الشاشة والعروض التوضيحية الفورية والمؤتمرات عبر الهاتف
Surfly
surfly.com
الموجة التالية في التفاعل عبر الإنترنت. أنشئ رحلات رقمية تعاونية ومتوافقة دون الحاجة إلى تغيير تطبيقاتك أو تثبيت البرامج.
Demio
demio.com
توفر Demio فقط تجربة ندوة عبر الإنترنت بسيطة بدون تنزيل لجمهورك، بالإضافة إلى جميع أدوات التسويق التي تحتاجها لتحقيق نتائج أفضل.
join.me
join.me
مشاركة الشاشة والاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون الجماعي كلها سريعة وسهلة على join.me. أظهر العمل من هو الرئيس. جرب JoinMe مجانًا اليوم!
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
RemoteHQ
remotehq.com
نحن نجمع الناس معًا من خلال تجاوز مؤتمرات الفيديو. تعمل منصتنا على ربط الأشخاص بالتطبيقات والموارد الافتراضية التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل. استخدم RemoteHQ لاستضافة اجتماعات فريقك وعروض المبيعات التوضيحية ومكالمات الدعم وجلسات التدريب والمزيد.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.
Kumospace
kumospace.com
تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...
Zellim
zellim.com
إدارة الفرق من تطبيق واحد بسيط! قم بتخصيص سير العمل وتتبع تقدم الفريق والتعاون بسهولة من أي مكان في العالم.
Workstorm
workstorm.com
Workstorm هو نظام أساسي للتعاون المؤسسي يمنح الفرق الكفاءة التي يحتاجونها لإنجاز المزيد من العمل في وقت أقل. تجمع منصة التعاون المتكاملة والقابلة للتخصيص الخاصة بالشركة، التي أنشأها محترفون للمحترفين، بين كفاءة سير العمل وأمن البيانات. تجمع المنصة بين جميع أشكال الاتصال بما في ذلك: المراسلة، والبريد...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub is a wireless presentation and collaboration solution for enterprise companies, coworking spaces and education centres. With Zoapi connected to your meeting room projector/TV, you can seamlessly share your screens from any device running Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android or iOS, host...
Aericast
aericast.com
Wireless presentations from your laptop. Turn screens to digital signage when room not in use. Just download AeriCast Receiver app and turn any device into a receiver for Wireless Presentations.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيدي...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غ...
Thirdlane
thirdlane.com
مطور VoIP PBX ومنصات وحلول الاتصالات الموحدة للشركات ومقدمي خدمات الهاتف عبر الإنترنت ومشغلي مراكز الاتصال.