UpscalePics هي أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحسين دقة صورهم وزيادة دقتها. باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية المتقدمة، تستخدم UpscalePics التعلم الآلي لترقية الصور وتكبيرها دون المساس بمحتواها وخصائصها المحددة. كما يتضمن أيضًا خوارزمية الذكاء الاصطناعي فائقة الدقة التي تزيل تشويش JPEG والتحف مع الحفاظ على تفاصيل الصورة. إحدى الميزات البارزة في UpscalePics هي معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي على الجهاز، مما يضمن الخصوصية والأمان الكاملين. يمكن للمستخدمين ترقية عدد غير محدود من الصور وتقليل التشويش وضغطها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو نقل الصور إلى خوادم خارجية. توفر الأداة خيارات متنوعة للتخصيص، مثل تحديد عرض أو ارتفاع معين، وتحديد أبعاد الصورة الثابتة، والمجموع معالجة صور متعددة في وقت واحد. إنه مفيد لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك تحسين صور التجارة الإلكترونية، وتصميم الطباعة، والتصميم الجرافيكي، والتسويق العقاري، والرسم الرقمي. وقد أشاد المستخدمون بـ UpscalePics لراحته وسهولة استخدامه، مع نتائج تفوق التوقعات. اكتسبت الأداة اعترافًا بقدرتها على توسيع حجم الصور بأقل قدر من فقدان الجودة، مما يجعلها واحدة من أكثر أدوات رفع مستوى الصور المتاحة فعالية وكفاءة. تعمل UpscalePics، المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة، على معالجة أكثر من 25000 صورة يوميًا، مما يخدم المستخدمين في أكثر من 153 دولة حول العالم. لقد حازت واجهته سهلة الاستخدام وأدائه المثير للإعجاب على تقدير المصورين ومصممي الجرافيك على حدٍ سواء.

الموقع الإلكتروني: upscalepics.com

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