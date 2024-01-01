بدائل - Upmetrics
LivePlan
liveplan.com
تخطيط وتمويل وتنمية أعمالك. يمكنك كتابة خطة عمل بسهولة وتأمين التمويل والحصول على رؤى لمساعدتك في تحقيق أهدافك.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
اجعل فكرة عملك تنبض بالحياة. برنامج تخطيط الأعمال الشامل الذي يساعدك على تحويل فكرتك الرائعة إلى مشروع تجاري ناجح
Vizologi
vizologi.com
احصل على إجابات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لجميع أسئلة عملك حول الشركات والأسواق وذكاء الأعمال السياقي الذي يقود التغيير التحويلي.
Bizplan
bizplan.com
قم ببناء خطتك وتنمية أعمالك. توقف عن التخمين. استخدم مُنشئ خطة العمل الموجهة لدينا واحصل على التمويل.
Planium Pro
planiumpro.com
سواء كنت مستشارًا تجاريًا أو محاسبًا أو مستشارًا، يتيح لك Planium Pro إنشاء مصادر دخل جديدة لشركتك دون تخصيص موارد زائدة أو موظفين إضافيين. بمساعدة لوحة التحكم الجذابة ذات التصميم الجيد، وجداول المحتويات الآلية، والملاحق، والرسوم البيانية الديناميكية عالية الدقة، وقاعدة المعرفة، والموارد التعليمية و...
Maus
maus.com
التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الذي يضاعف قيمة الأعمال. Maus عبارة عن منصة شاملة للتخطيط الاستراتيجي والمالي والتخطيط للخروج الذي يحول الأفكار الكبيرة إلى أفعال. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يمكنك تخطيط أعمالك وتنفيذها وقياسها وتنميتها. لا يكفي مجرد إنشاء خطة. مع Maus، يمكنك تحويل إستراتيجيتك إلى خري...
Cuttles
cuttles.io
كيف يطور الحالمون ورجال الأعمال الأفكار ويبنون الشركات الناشئة؟ اكتب خطة عملك. هل اموالك. خطط لخريطة الطريق الخاصة بك. احصل على تعليم بدء التشغيل وقدم كل شيء لأي شخص. أصبح بدء مشروع تجاري أسهل وأسرع وأكثر تأثيرًا من أي وقت مضى.
Modeliks
modeliks.com
قم بإنشاء عرض تقديمي قابل للتمويل وخطة عمل ومالية وتقارير للمستثمرين. يمكن لأي شخص القيام بذلك، دون الحاجة إلى خبرة في التخطيط المالي.