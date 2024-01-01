بدائل - Upheal
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Animaker
animaker.com
يقوم Animaker بتغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بتدريب المحتوى وتعليمه وتحفيزه وبيعه وتوصيله وعرضه وتوزيعه عبر مقاطع الفيديو المباشرة و/أو الرسوم المتحركة الاحترافية في دقائق. تعد Visa وJohnson & Johnson وGSK وMcDonald's وDell Tech من بين 15 مليون مستخدم في 220 دولة. بسرعة، دون خبرة فنية، أنشئ مق...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside هو الاستوديو الخاص بك عبر الإنترنت للتسجيلات عالية الجودة والتحرير بسرعة البرق. إنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولكنه مصمم للمحادثات البشرية، لذا يتم التقاط أي شيء بدءًا من البودكاست وحتى تسويق الفيديو باستخدام فيديو بدقة 4K مثالية للبكسل وصوت فائق الوضوح، بغض النظر عن المكان الذي تزرع فيه، أ...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTr...
Descript
descript.com
الوصف هو نوع جديد من محررات الفيديو سهل الاستخدام مثل المستند. تعمل ميزات Descript المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواجهة البديهية على تغذية قنوات YouTube وTikTok وأهم ملفات البودكاست والشركات التي تستخدم الفيديو للتسويق والمبيعات والتدريب الداخلي والتعاون. يهدف الوصف إلى جعل الفيديو عنصرًا أساسيًا في ...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Notta
notta.ai
Notta هي أداة نسخ رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدونة ملاحظات للاجتماعات تساعد في نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضمت Airgram إلى Notta! وبصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت، والخطب الحية، يتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة، بما في ذ...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart عبارة عن منصة اتصال مرئية بديهية وسهلة الاستخدام لتصميم العناصر المرئية وإعادة استخدام مقاطع الفيديو. يساعد مخطط المعلومات والعرض التقديمي والنشرة الإعلانية والملصقات وصانع التقارير القائمين على الاتصال على سرد القصص المهمة وإحداث فرق. قم بتوصيل وجهة نظرك من خلال العروض التقديمية المؤثرة،...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات podcast ذات جودة الإنتاج بسهولة. توفر المنصة للمستخدمين مجموعة من الأدوات لتسجيل وتحرير الصوت والفيديو وإنشاء ملفات صوتية من المقابلات عن بعد مع ما ي...
Tactiq
tactiq.io
قيادة المحادثة، ونحن سوف نعتني بالملاحظات. من خلال النسخ الصوتي الفوري لـ Google Meet وZoom وMS Teams وWebex من Tactiq، لن تفوتك أي كلمة.
Happy Scribe
happyscribe.com
النسخ والترجمة منصة الكل في واحد. حالة من الفن أ. العمل جنبًا إلى جنب مع أفضل المتخصصين في اللغة.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Rev
rev.com
Rev هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الكلام، وقد تم تصميمها لإطلاق العنان للقوة الكاملة للكلام البشري. تقدم Rev حلول الذكاء الاصطناعي البشري لمساعدة العلامات التجارية والصوت في جميع أنحاء العالم على تحويل الصوت والفيديو إلى معرفة ذات معنى. تم تصميم Rev من أجل الدقة والقياس، وهو ينتج نصوصًا وترجمات مصا...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Trint
trint.com
Trint هي أداة برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تحويل ملفات الفيديو والصوت إلى نص. فهو يوفر حلاً سريعًا وفعالاً لتحويل تنسيقات الوسائط المختلفة إلى محتوى مكتوب. بفضل دعم أكثر من 30 لغة، يضمن Trint الحصول على نتائج نسخ دقيقة بدقة تصل إلى 99%. بمجرد النسخ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات ...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التل...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أ...
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس ت...
Zeemo
zeemo.ai
يعمل Zeemo على تمكين منشئي المحتوى من إنشاء التسميات التوضيحية للفيديو وترجمتها تلقائيًا بـ 18 لغة بمعدلات دقة متطورة. باستخدام تقنية التعرف على الصوت المتقدمة وفهم اللغة الطبيعية، يتعرف Zeemo تلقائيًا على الأصوات البشرية في مقاطع الفيديو ويحولها إلى تسميات توضيحية. يقدم هذا الحل المبتكر خدمات التسم...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
Sonix
sonix.ai
Sonix هو برنامج ترجمة صوتي إلى نص يقدم خدمات ترجمة صوتية سريعة ودقيقة وبأسعار معقولة. تستخدم المنصة تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت بسرعة إلى نص ثم توفر خدمات الترجمة بأكثر من 40 لغة. يمكن للمستخدمين تحميل ملفات الصوت والفيديو الخاصة بهم إلى Sonix، الذي سيقوم أولاً بتحويل الصوت إلى نص. ويمكن بع...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Claap
claap.io
Claap عبارة عن مساحة عمل فيديو شاملة تجمع بين تسجيل الشاشة وتسجيل الاجتماعات وويكي الفيديو، كل ذلك في مكان واحد. مع Claap يمكنك: - استبدال اجتماعك القادم بفيديو قصير. واحصل على تعليقات بشكل أسرع من خلال التعليقات التوضيحية والمواضيع وردود الفيديو - قم بتسجيل اجتماعاتك باستخدام المميزات والنصوص وملاح...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات أدوات النطق في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو الجن...
Exemplary AI
exemplary.ai
إن Exempalary AI هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى، تدمج النسخ والترجمة وإنشاء المحتوى متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. تتيح واجهته سهلة الاستخدام إمكانية استخلاص الرؤى وإنشاء المحتوى بسهولة، بما في ذلك الملخصات والمخططات الصوتية والعناوين الفرعية ودردشة الذكاء الاصطناعي في الوقت الف...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai عبارة عن منصة ذكاء للمحادثة توفر للمطورين نسخًا في الوقت الفعلي ورؤى لبيانات المحادثة غير المنظمة باستخدام نماذج التعلم العميق المتقدمة. توفر الأداة حلولاً لمختلف الصناعات مثل معلومات الإيرادات والأحداث والندوات عبر الإنترنت والتعاون عن بعد ومركز الاتصال وتوظيف المعلومات. تدعم ميزات Symbl...
Transcript LOL
transcript.lol
نسخ بأعلى جودة مدعوم بأفضل الذكاء الاصطناعي. يدعم أكثر من 100 لغة. بالإضافة إلى إنشاء نسخ عالية الجودة لملفات الصوت أو الفيديو الخاصة بك، يمكنك أيضًا إنشاء رؤى عالية الجودة من المحتوى مثل - ملخصات عالية المستوى ومفصلة، ومنشورات المدونات، ومنشورات الوسائط الاجتماعية، وسلاسل تويتر، والنشرات الإخباري...