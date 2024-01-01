بدائل - Upheal

Rewatch

rewatch.com

قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...