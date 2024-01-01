Upfort

Upfort

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الموقع الإلكتروني: upfort.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upfort على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Upfort هي منصة رائدة للأمن السيبراني والتأمين توفر حماية شاملة من التهديدات السيبرانية المتطورة. تأسست شركة Upfort في عام 2017 لتوسيع الوصول العالمي إلى المرونة السيبرانية، وهي تجعل من السهل إدارة المخاطر السيبرانية وتأمينها بسهولة. تقدم Upfort أمانًا جاهزًا أثبت فعاليته في تخفيف المخاطر بشكل استباقي وتأمينًا إلكترونيًا شاملاً من شركات التأمين الرائدة. بفضل البيانات الخاصة والأتمتة الذكية، يتوقع الذكاء الاصطناعي في Upfort المخاطر ويسهل عملية التخفيف من أجل الاكتتاب الخالي من المتاعب. تتعاون شركات التأمين والوسطاء ومستشارو المخاطر مع Upfort لتزويد العملاء بالمرونة وراحة البال ضد التهديدات السيبرانية.

الموقع الإلكتروني: upfort.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Upfort. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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