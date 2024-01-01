Upfort هي منصة رائدة للأمن السيبراني والتأمين توفر حماية شاملة من التهديدات السيبرانية المتطورة. تأسست شركة Upfort في عام 2017 لتوسيع الوصول العالمي إلى المرونة السيبرانية، وهي تجعل من السهل إدارة المخاطر السيبرانية وتأمينها بسهولة. تقدم Upfort أمانًا جاهزًا أثبت فعاليته في تخفيف المخاطر بشكل استباقي وتأمينًا إلكترونيًا شاملاً من شركات التأمين الرائدة. بفضل البيانات الخاصة والأتمتة الذكية، يتوقع الذكاء الاصطناعي في Upfort المخاطر ويسهل عملية التخفيف من أجل الاكتتاب الخالي من المتاعب. تتعاون شركات التأمين والوسطاء ومستشارو المخاطر مع Upfort لتزويد العملاء بالمرونة وراحة البال ضد التهديدات السيبرانية.

الموقع الإلكتروني: upfort.com

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