بدائل - Upflex

Calven

calven.com

تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما...