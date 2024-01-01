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منصة المناخ لاتخاذ القرار. يوفر Unravel Carbon للمؤسسات منصة لإدارة الكربون مدققة، مدعومة بتوجيهات مناخية متخصصة، لتسهيل انتقالها إلى اقتصاد خالٍ من الكربون من خلال التخطيط الاستراتيجي والتعاون.

الموقع الإلكتروني: unravelcarbon.com

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