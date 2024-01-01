Unleash

Unleash

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: unleash.so

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Unleash على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم Unleash الذكاء الاصطناعي للاستفادة من جميع المعلومات في أدوات SaaS الخاصة بك عن طريق تبسيط المعرفة بسهولة داخل أقسام الشركة، عندما يحتاجها الموظف، أينما يفضل العمل. تحقق Unleash ذلك من خلال عمليات التكامل السلس مع مصادر بيانات شركتك مثل Slack وNotion وJira وZendesk والمزيد، مما يمكّن كل موظف من العثور على المعلومات التي يبحث عنها بمجرد طلب Unleash
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: unleash.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Unleash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Zendesk

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Intercom

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Verizon

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