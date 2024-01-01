قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يستخدم Unleash الذكاء الاصطناعي للاستفادة من جميع المعلومات في أدوات SaaS الخاصة بك عن طريق تبسيط المعرفة بسهولة داخل أقسام الشركة، عندما يحتاجها الموظف، أينما يفضل العمل. تحقق Unleash ذلك من خلال عمليات التكامل السلس مع مصادر بيانات شركتك مثل Slack وNotion وJira وZendesk والمزيد، مما يمكّن كل موظف من العثور على المعلومات التي يبحث عنها بمجرد طلب Unleash

الموقع الإلكتروني: unleash.so

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