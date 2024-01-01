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تقدم Unlearn.ai أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُعرف باسم "التوائم الرقمية" والتي تهدف إلى إحداث ثورة في الأبحاث السريرية. تقدم الأداة المساعدة في التجارب السريرية عبر العديد من المجالات الطبية التي تمتد من علم الأعصاب إلى علم المناعة إلى الأمراض الأيضية. التوائم الرقمية، في الأساس، هي نماذج معقدة تتنبأ بصحة المريض المستقبلية المحتملة. تعمل الأداة من خلال جمع البيانات الأساسية للمشاركين، وتشغيل هذه البيانات المجمعة من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على البيانات التاريخية، وإنشاء "التوأم الرقمي". تتمتع هذه الأداة بوظيفة مزدوجة حيث يمكنها تعزيز دراسات المرحلة المبكرة، من خلال تحسين القدرة على ملاحظة تأثيرات العلاج دون إضافة المزيد من المرضى، بالإضافة إلى تسريع دراسات المرحلة المتأخرة، عن طريق تقصير وقت التسجيل لأنها تتطلب عددًا أقل من المرضى لتحقيق نفس الهدف. الطاقة كتصاميم التجارب السريرية التقليدية. ميزة أخرى لـ "التوائم الرقمية" هي قدرتها على تقديم نتائج تشخيصية لكل مريض في تجربة سريرية عشوائية. وهذا يزيد من قوة التحليل مع الالتزام بتوجيهات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية. يتم استخدام "التوائم" هذه بشكل خاص في TwinRCTs، وهي تجارب قوية مع مجموعات مراقبة أصغر، مما يحسن احتمالية تلقي المرضى للعلاج التجريبي. تعد هذه الأداة بمثابة مساعدة مبتكرة وهامة في التجارب السريرية وتقديم الطب الشخصي.

الموقع الإلكتروني: unlearn.ai

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