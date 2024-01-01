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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Univision على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Univision أفضل تغطية في الأخبار والرياضة والترفيه. احصل على آخر الأخبار والأحداث المحلية والوطنية. Univision Communications Inc. (UCI) هي شركة إعلامية رائدة تخدم مجتمع ذوي الأصول الأسبانية في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: univision.com

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