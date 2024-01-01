بدائل - UniteAR

Blippbuilder

blippar.com

الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. تتميز أداة التصميم بسهولة التعلم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية ا...