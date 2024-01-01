uniCenta

uniCenta

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الموقع الإلكتروني: unicenta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من uniCenta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم من قبل الآلاف من تجار التجزئة والحانات والمقاهي والمطاعم والمتاجر في جميع أنحاء العالم. تتوفر خدمات الدعم المجانية ومنخفضة التكلفة. احصل على أحدث التنزيلات والمعلومات"
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: unicenta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ uniCenta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Yoco

Yoco

yoco.com

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

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OpenStax

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screwfix.com

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Faire

faire.com

Order Tiger

Order Tiger

ordertiger.com

Qobuz

Qobuz

qobuz.com

VALUE SERP

VALUE SERP

valueserp.com

Menurio

Menurio

menurio.com

Menuviel

Menuviel

menuviel.com

Delivery.com

Delivery.com

delivery.com

Kelley Blue Book

Kelley Blue Book

kbb.com

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