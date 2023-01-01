بدائل - uman.ai

QL2 Software

ql2.com

تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...