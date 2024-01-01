بدائل - UltraScriber
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Riverside.fm
riverside.fm
يسهّل موقع Riverside.fm على القائمين على البث الصوتي وشركات الإعلام تسجيل المقابلات عن بعد بجودة الاستوديو. النتيجة النهائية؟ فيديو بدقة 4K ومحتوى صوتي WAV.
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Piktochart
piktochart.com
قم بتسجيل الدخول واستخدم Piktochart لإنشاء رسوم بيانية أو ملصقات أو تقارير أو عروض تقديمية أو منشورات أو رسومات وسائط اجتماعية جميلة. لا حاجة لخبرة في التصميم
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Happy Scribe
happyscribe.com
النسخ والترجمة منصة الكل في واحد. حالة من الفن أ. العمل جنبًا إلى جنب مع أفضل المتخصصين في اللغة.
Rev
rev.com
تحويل الصوت والفيديو إلى نص. يعمل البشر جنبًا إلى جنب مع أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص.
Tactiq
tactiq.io
قيادة المحادثة، ونحن سوف نعتني بالملاحظات. من خلال النسخ الصوتي الفوري لـ Google Meet وZoom وMS Teams وWebex من Tactiq، لن تفوتك أي كلمة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات بودكاست ذات جودة إنتاجية في ثوانٍ. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رواية القصص عبر البث من خلال أدوات سهلة الاستخدام تتسم ...
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Trint
trint.com
نسخ. يخلق. يشارك. حوّل الصوت والفيديو إلى محتوى قابل للبحث والتحرير والمشاركة بما يصل إلى 31 لغة.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Sonix
sonix.ai
تعد Sonix منصة النسخ والترجمة وترجمة الأفلام الآلية الأكثر تقدمًا في العالم. سريعة ودقيقة وبأسعار معقولة.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Exemplary AI
exemplary.ai
تحويل الفيديو والصوت إلى محتوى جذاب. قم بإنشاء ملخصات وبكرات فيديو ونصوص وتسميات توضيحية وترجمات والمزيد بمطالبات بسيطة
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Zeemo
zeemo.ai
يعمل Zeemo على تمكين منشئي المحتوى من إنشاء التسميات التوضيحية للفيديو وترجمتها تلقائيًا بـ 18 لغة بمعدلات دقة متطورة. باستخدام تقنية التعرف على الصوت المتقدمة وفهم اللغة الطبيعية، يتعرف Zeemo تلقائيًا على الأصوات البشرية في مقاطع الفيديو ويحولها إلى تسميات توضيحية. يقدم هذا الحل المبتكر خدمات التسم...
Transcript LOL
transcript.lol
قم بنسخ ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو والاجتماعات الخاصة بك. تسريع التعلم والإنتاجية الخاصة بك.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات تقنيات الكلام في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو ال...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.