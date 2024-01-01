uID.me

uID.me

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uid.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من uID.me على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

uID.me هو منشئ الملفات الشخصية الذي يسمح بإنشاء تخطيط فريد لكل صفحة، بالإضافة إلى استيراد البيانات وعرضها من جميع الشبكات الاجتماعية.

الموقع الإلكتروني: uid.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ uID.me. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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