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Typebot is an open-source chatbot builder. It allows you to create advanced chatbots visually, embed them anywhere on your web/mobile apps, and collect results in real-time Typebot makes it easy to create advanced chatbots. It provides the building block that are adaptable to any business use case. I improve Typebot regularly with bug fixes, new features, and performance improvements regularly. Typebot gives you powerful blocks to create unique chat experiences. Embed them anywhere on your web/mobile apps and start collecting results like magic.

الموقع الإلكتروني: typebot.io

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