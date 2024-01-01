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تعد شبكة النوع نموذجًا جديدًا لتصميم الكتابة وتطويرها وترخيصها واستخدامها. لقد تم إنشاؤه استجابة للمتطلبات المعقدة والمتغيرة باستمرار للطباعة الجيدة ومستخدمي الكتابة الذكية. تركز شركة Type Network، وهي شركة خاصة يملكها مصممو الكتابة، على مهمتها، وهي العثور على أفضل نوع ودعمه ونشره لأفضل المصممين.

الموقع الإلكتروني: typenetwork.com

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