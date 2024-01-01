Type Network

Type Network

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: typenetwork.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Type Network على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد شبكة النوع نموذجًا جديدًا لتصميم الكتابة وتطويرها وترخيصها واستخدامها. لقد تم إنشاؤه استجابة للمتطلبات المعقدة والمتغيرة باستمرار للطباعة الجيدة ومستخدمي الكتابة الذكية. تركز شركة Type Network، وهي شركة خاصة يملكها مصممو الكتابة، على مهمتها، وهي العثور على أفضل نوع ودعمه ونشره لأفضل المصممين.

الموقع الإلكتروني: typenetwork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Type Network. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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