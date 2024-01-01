TYASuite عبارة عن منصة Cloud ERP شاملة تتمحور حول المستخدم ومصممة لسد الثغرات في عمليات إدارة البائعين والمشتريات والمدفوعات للحصول على وظائف أكثر سلاسة وخالية من الأخطاء وآلية ومرنة ومبسطة. يسمح البرنامج بعمليات شراء خاضعة للرقابة من خلال موافقات سهلة وصارمة في نظام قائم على السحابة يتم مراقبته عن كثب. مدعومًا بعقود من الخبرة والخبرة للمتخصصين في قطاعي التمويل وتكنولوجيا المعلومات، فقد ظهر ليكون حلاً برمجيًا ذكيًا متعدد الوظائف وموجهًا نحو العمليات، وهو حل مرن وقابل للتطوير وقابل للتخصيص. تم تصميم البرنامج ليناسب المتطلبات المحددة للشركات مما يقلل من الوقت المستخدم ونطاق الخطأ لتسهيل أتمتة العمليات والالتزام بالامتثال التنظيمي.

الموقع الإلكتروني: tyasuite.com

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