TVer

TVer

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الموقع الإلكتروني: tver.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TVer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مرحبا بكم في TVER. جميع البرامج التلفزيونية على TVer مجانية! مشاهدة غير محدودة من أحدث الحلقات إلى البرامج الشهيرة السابقة!
الفئات:
Entertainment
خدمات بث الفيديو

الموقع الإلكتروني: tver.jp

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netflix.com

HiTV

HiTV

gohitv.com

Disney+

Disney+

disneyplus.com

Loklok

Loklok

loklok.com

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Crunchyroll

Crunchyroll

crunchyroll.com

Hotstar

Hotstar

hotstar.com

MX Player

MX Player

mxplayer.in

DStv Now

DStv Now

now.dstv.com

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

Hulu

Hulu

hulu.com

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