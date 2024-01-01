Tuva Health

Tuva Health

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tuvahealth.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tuva Health على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج مفتوح المصدر يقوم بتنظيف وتحويل بيانات الرعاية الصحية الفوضوية.

الموقع الإلكتروني: tuvahealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tuva Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Medplum

Medplum

medplum.com

OpenStack

OpenStack

openstack.org

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

Cube Cloud

Cube Cloud

cube.dev

RustDesk Web

RustDesk Web

rustdesk.com

Azalea Health

Azalea Health

azaleahealth.com

TableFlow

TableFlow

app.tableflow.com

Mage AI

Mage AI

mage.ai

Fosstodon

Fosstodon

fosstodon.org

SourceHut

SourceHut

sourcehut.org

Anna’s Archive

Anna’s Archive

annas-archive.org

OpenEMS

OpenEMS

open-emr.org

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية