Tuskr هو برنامج حديث لإدارة الاختبارات قائم على السحابة ويقدم مجموعة من الميزات لتحسين عمليات الاختبار الخاصة بك. اكتب حالات اختبار معبرة باستخدام نص منسق وجداول ولقطات شاشة. قم بإجراء عمليات تشغيل اختبار مرنة باستخدام جميع حالات الاختبار الخاصة بك أو مجموعة فرعية منها. التكامل بسلاسة مع أنظمة الدردشة وتتبع المشكلات الخاصة بك. استمتع بميزات على مستوى المؤسسات مثل سلة المحذوفات ومسار التدقيق والمصادقة الثنائية وتسجيل الدخول الفردي لتحسين الأمان. يقوم Tuskr بإنشاء تقارير اختبار مفصلة ومقاييس ثاقبة، مما يوفر رؤية أفضل وتمكين القرارات المستندة إلى البيانات. نحن نقدم خطة مجانية سخية وخيارات تسعير مرنة تناسب الفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. ابدأ بالتجربة المجانية التي تبلغ مدتها 30 يومًا، بما في ذلك عينة من البيانات، لإجراء تقييم سريع وسهل. يضمن فريق دعم العملاء المتخصص لدينا تجربة عملاء منعشة، ويلتزم بحل مشكلاتك. استمتع بكفاءة وراحة Tuskr لإدارة الاختبارات بشكل مبسط. قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية المجانية اليوم وأحدث ثورة في عمليات الاختبار الخاصة بك.

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