بدائل - Turvo

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Cin7

Cin7

cin7.com

تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

تطبيق SuperProcure يدير لوجستيات النقل الشاملة ويدعم التعاون بين الشركات لحوسبة وتحسين عمليات النقل والتوريد.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

Angaza

Angaza

angaza.com

تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales هو منصة سحابية لإدارة أنشطة التجارة الإلكترونية، تتيح للمتاجر البيع عبر قنوات متعددة مع إدارة المنتجات والطلبات بشكل تلقائي.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA هو منصة SaaS سحابية تساعد الشركات في إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

مخزون نهائي هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون لتحسين تتبع الشحنات والمخازن عبر مواقع متعددة بدقة وكفاءة.

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