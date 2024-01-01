TuneFlow عبارة عن منصة ذكية لصنع الموسيقى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو مصمم لتبسيط وتعزيز عملية إنشاء الموسيقى، بغض النظر عن مستوى خبرة المستخدم. مع TuneFlow، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي القوية التي تغطي جوانب مختلفة من إنتاج الموسيقى. تتضمن هذه الميزات Voice Clone، الذي يسمح للمستخدمين بتحديد واستنساخ الأصوات أو إنشاء الأصوات الخاصة بهم؛ ChatGPT Lyrics، أداة قوية لتوليد كلمات الأغاني حول أي موضوع؛ Smart Composer، الذي يساعد المستخدمين على إطلاق أفكارهم الموسيقية باستخدام ألحان ومسارات مصاحبة مصممة مسبقًا؛ Smart Drummer، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بملء مقاطع الطبلة بأنماط الإيقاع المفضلة؛ وفاصل المصدر فائق النظافة، الذي يفصل المسارات الصوتية المختلطة إلى صوت فردي وطبل وباس وغيرها من المسارات. كما يوفر TuneFlow نسخًا صوتيًا رائدًا في الصناعة، مما يحول تسجيلات الغناء أو الآلات إلى ملاحظات MIDI. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أغاني هيب هوب lo-fi باستخدام البرنامج الإضافي One-Click Lo-Fi. بالإضافة إلى ذلك، يوفر TuneFlow سوقًا للمكونات الإضافية مع مجتمع من موسيقيي الذكاء الاصطناعي الذين يقومون باستمرار ببناء نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة ومشاركتها. يمكن الوصول إلى النظام الأساسي من أي جهاز مزود بقدرات المزامنة السحابية، ويوفر إصدار TuneFlow Desktop ميزات متقدمة لتحرير الصوت ودعم VST/VST3/ الإضافات الاتحاد الأفريقي. يمكن للمستخدمين أيضًا استيراد وتصدير المشاريع بسلاسة والانضمام إلى مجتمع إبداعي لمشاركة أعمالهم والتعاون مع الآخرين. يتم تحديث TuneFlow بانتظام بميزات جديدة ويقدم مجموعة من خيارات التسعير، بما في ذلك خيار منشئي الفيديو والتجار والشركات للوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات الموسيقى الخالية من حقوق الملكية لمشاريعهم.

الموقع الإلكتروني: tuneflow.com

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