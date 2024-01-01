Tuli

Tuli

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الموقع الإلكتروني: tuli.health

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tuli على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على الخدمات السريرية من أقرب صيدلية إليك. نحن نوفر الخدمات الأساسية مثل فحص الدم في كل شارع رئيسي حتى يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجونها في منطقتهم.

الموقع الإلكتروني: tuli.health

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