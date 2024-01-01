Tule

Tule

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الموقع الإلكتروني: tuletechnologies.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tule على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ساعد المزارعين على اتخاذ قرارات الري باستخدام أجهزة الاستشعار/الرؤية الحاسوبية.

الموقع الإلكتروني: tuletechnologies.com

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