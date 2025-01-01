بدائل - TruVideo

ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

تطبيق Alldata يوفر معلومات إصلاح وخدمة للمركبات، ويحتوي على أدلة تشخيصية وقواعد بيانات شاملة لدعم الفنين في مجال السيارات.

DealerCenter

DealerCenter

dealercenter.com

DealerCenter هو نظام لإدارة الوكلاء المستقلين يوفر تتبع المخزون وقاعدة بيانات العملاء وتقارير ائتمانية. يساعد في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الربحية.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay هو برنامج لإدارة صيانة الأسطول في السحابة، يتيح تتبع الصيانة والإصلاحات وإدارة مخزون الأجزاء من أي مكان.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

تطبيق PartStech يساعد ورش إصلاح السيارات في العثور على قطع الغيار بسرعة، مع إمكانية البحث ومتابعة المخزون بشكل لحظي.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware هو نظام إدارة للمتاجر يساعد على تبسيط عمليات إصلاح السيارات وتحسين خدمة العملاء من خلال أدوات فعالة لتواصل العملاء وإدارة المهام.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry هو تطبيق يساعد الشركات في أتمتة عمليات العمل مثل إدارة الوظائف والمبيعات والموظفين والمخزون والمالية والتحليلات.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

تطبيق FixIQ Pro هو أداة لإدارة خدمات السيارات، يتيح أتمتة العمليات، إدارة المهام، وتحليل أداء الشركة من أي مكان وفي أي وقت.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap هو برنامج سحابي لإدارة متاجر إصلاح السيارات، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل الفواتير، التقديرات، وجدولة المواعيد.

CDK

CDK

cdkglobal.com

تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.

AutoRaptor CRM

AutoRaptor CRM

autoraptor.com

تطبيق AutoRaptor CRM يسهل إدارة علاقات العملاء لوكلاء السيارات من خلال أتمتة المتابعات وتحسين سير العمل وتكامل خدمات الصيانة.

Space Auto

Space Auto

space.auto

تطبيق Space Auto CRM يمكّن من تتبع رحلة العملاء وتوليد الصفقات على سطح المكتب والموبايل، ويتكامل بسلاسة مع مواقع Space Auto.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

تطبيق Shopgenie هو منصة متكاملة للتسويق وإدارة علاقات العملاء والجدولة الإلكترونية لورش إصلاح السيارات، ويقدم أداة جدولة مجانية بالكامل.

EverLogic

EverLogic

everlogic.com

Autoflow

Autoflow

autoflow.com

تطبيق Autoflow يساعد متاجر إصلاح السيارات على إدارة المواعيد وتحسين الاتصالات مع العملاء وتسهيل سير العمل وتحقيق الجودة في الخدمة.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes هو نظام برمجي متكامل يجمع بين عمليات البيع والإيجار والخدمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يقلل من العمليات اليدوية.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.