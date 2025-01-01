بدائل - TruVideo

ALLDATA
alldata.com
تطبيق Alldata يوفر معلومات إصلاح وخدمة للمركبات، ويحتوي على أدلة تشخيصية وقواعد بيانات شاملة لدعم الفنين في مجال السيارات.
DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter هو نظام لإدارة الوكلاء المستقلين يوفر تتبع المخزون وقاعدة بيانات العملاء وتقارير ائتمانية. يساعد في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الربحية.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay هو برنامج لإدارة صيانة الأسطول في السحابة، يتيح تتبع الصيانة والإصلاحات وإدارة مخزون الأجزاء من أي مكان.
PartsTech
partstech.com
تطبيق PartStech يساعد ورش إصلاح السيارات في العثور على قطع الغيار بسرعة، مع إمكانية البحث ومتابعة المخزون بشكل لحظي.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware هو نظام إدارة للمتاجر يساعد على تبسيط عمليات إصلاح السيارات وتحسين خدمة العملاء من خلال أدوات فعالة لتواصل العملاء وإدارة المهام.
Orderry
orderry.com
Orderry هو تطبيق يساعد الشركات في أتمتة عمليات العمل مثل إدارة الوظائف والمبيعات والموظفين والمخزون والمالية والتحليلات.
Carsforsale.com
carsforsale.com
تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.
FixIQ Pro
fixiq.pro
تطبيق FixIQ Pro هو أداة لإدارة خدمات السيارات، يتيح أتمتة العمليات، إدارة المهام، وتحليل أداء الشركة من أي مكان وفي أي وقت.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap هو برنامج سحابي لإدارة متاجر إصلاح السيارات، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل الفواتير، التقديرات، وجدولة المواعيد.
CDK
cdkglobal.com
تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
تطبيق AutoRaptor CRM يسهل إدارة علاقات العملاء لوكلاء السيارات من خلال أتمتة المتابعات وتحسين سير العمل وتكامل خدمات الصيانة.
Space Auto
space.auto
تطبيق Space Auto CRM يمكّن من تتبع رحلة العملاء وتوليد الصفقات على سطح المكتب والموبايل، ويتكامل بسلاسة مع مواقع Space Auto.
Shopgenie
shopgenie.io
تطبيق Shopgenie هو منصة متكاملة للتسويق وإدارة علاقات العملاء والجدولة الإلكترونية لورش إصلاح السيارات، ويقدم أداة جدولة مجانية بالكامل.
EverLogic
everlogic.com
Autoflow
autoflow.com
تطبيق Autoflow يساعد متاجر إصلاح السيارات على إدارة المواعيد وتحسين الاتصالات مع العملاء وتسهيل سير العمل وتحقيق الجودة في الخدمة.
WebbRes
webbres.com
WebbRes هو نظام برمجي متكامل يجمع بين عمليات البيع والإيجار والخدمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يقلل من العمليات اليدوية.
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