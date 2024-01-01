TrustPulse

TrustPulse

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trustpulse.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrustPulse على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TrustPulse هو تطبيق إثبات اجتماعي مستقل يتكامل مع جميع منصات مواقع الويب بما في ذلك WordPress. يجب أن يكون لديك حساب TrustPulse حتى تتمكن من الاستفادة من هذا البرنامج الإضافي. انقر هنا لبدء استخدام تطبيق TrustPulse FOMO. يأتي TrustPulse مزودًا بمنشئ إشعارات إثبات اجتماعي سهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء نوافذ منبثقة جميلة في WordPress FOMO والتي ثبت أنها قابلة للتحويل. يمكنك تخصيص الرسالة والألوان والصور والمزيد لتتناسب مع إشعارات الإثبات الاجتماعي لـ FOMO مع موقع الويب الخاص بك. مع TrustPulse يمكنك الاختيار بين نوعين من حملات FOMO: * النشاط الأخير: اعرض بثًا مباشرًا لنشاط موقع الويب مثل مشتريات WooCommerce، وتسجيلات موقع العضوية، والاشتراكات عبر البريد الإلكتروني، والمزيد. * On-Fire: أظهر عدد الأشخاص الذين يتخذون إجراءً على موقع الويب الخاص بك في فترة معينة. باستخدام البرنامج المساعد TrustPulse WordPress FOMO، شهد المستخدمون زيادة فورية في معدل التحويل.

الموقع الإلكتروني: trustpulse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TrustPulse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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