TrustPulse هو تطبيق إثبات اجتماعي مستقل يتكامل مع جميع منصات مواقع الويب بما في ذلك WordPress. يجب أن يكون لديك حساب TrustPulse حتى تتمكن من الاستفادة من هذا البرنامج الإضافي. انقر هنا لبدء استخدام تطبيق TrustPulse FOMO. يأتي TrustPulse مزودًا بمنشئ إشعارات إثبات اجتماعي سهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء نوافذ منبثقة جميلة في WordPress FOMO والتي ثبت أنها قابلة للتحويل. يمكنك تخصيص الرسالة والألوان والصور والمزيد لتتناسب مع إشعارات الإثبات الاجتماعي لـ FOMO مع موقع الويب الخاص بك. مع TrustPulse يمكنك الاختيار بين نوعين من حملات FOMO: * النشاط الأخير: اعرض بثًا مباشرًا لنشاط موقع الويب مثل مشتريات WooCommerce، وتسجيلات موقع العضوية، والاشتراكات عبر البريد الإلكتروني، والمزيد. * On-Fire: أظهر عدد الأشخاص الذين يتخذون إجراءً على موقع الويب الخاص بك في فترة معينة. باستخدام البرنامج المساعد TrustPulse WordPress FOMO، شهد المستخدمون زيادة فورية في معدل التحويل.

الموقع الإلكتروني: trustpulse.com

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