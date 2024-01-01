بدائل - TrustArc

consentmanager

consentmanager.net

تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في ا...