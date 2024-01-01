Truss

Truss

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الموقع الإلكتروني: trusspayments.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Truss على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحل المصرفي الشامل للمقاولين. إدارة المستحقات ودفع الفواتير والبطاقات في مكان واحد. مصممة لشركات البناء بجميع أحجامها.

الموقع الإلكتروني: trusspayments.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Truss. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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