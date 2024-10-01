بدائل - Trulioo

Persona

withpersona.com

تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل ...