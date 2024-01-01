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فحص الخلفية الفورية للشركات. تساعد TrueBiz مقدمي الخدمات المالية على تقليل المراجعة اليدوية أثناء تأهيل الأعمال. نضيف لونًا إلى خلفية الشركة من خلال أكثر من 250 نقطة بيانات عن الشركة من جميع أنحاء الويب (مثل الصناعة والعنوان)، ونلخص مؤشرات المخاطر الرئيسية. تستغرق العملية ثوانٍ - وليس أيامًا، حتى يتمكن مقدمو الخدمات المالية من تلبية متطلبات المخاطر بكفاءة وتأهيل الشركات الجديدة بشكل أسرع.

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