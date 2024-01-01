True Link Financial

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بطاقة True Link Visa® مسبقة الدفع. أرسل الأموال وساعد في حماية الإنفاق وتتبع المشتريات واحصل على تنبيهات في الوقت الفعلي والمزيد. تساعد بطاقة True Link وبطاقة True Link Visa® مسبقة الدفع أكثر من 150.000 عائلة ومحترف في حماية الإنفاق ودعم الاستقلال المالي للأشخاص الذين تحت رعايتهم. يمكن استخدام بطاقة True Link Visa لإرسال الأموال والمساعدة في منع إنفاق معين وتتبع عمليات الشراء والحصول على تنبيهات في الوقت الفعلي وغير ذلك الكثير.

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