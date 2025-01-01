بدائل - TruckX

Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Motive
gomotive.com
تطبيق موتيف يساعد الشركات في إدارة العمليات الميدانية من خلال أدوات لتعزيز السلامة والإنتاجية وتحسين الإدارة المالية للأسطول.
Samsara
samsara.com
تساعد تطبيق سامسارا الشركات على إدارة أساطيلها بكفاءة، حيث يوفر تتبع GPS، إدارة الوقود، وأدوات سلامة السائقين لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.
Fleet Complete
ecofleet.com
تطبيق Fleet Complete يقدم حلول تتبع وإدارة الأسطول، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Fleetio
fleetio.com
تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar هو تطبيق لإدارة الأسطول، يوفر خدمات تتبع المركبات وإدارة السائقين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Rand McNally
randmcnally.com
تطبيق Rand McNally يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المواقع، إدارة السجلات، وتحسين كفاءة الطرق مع توفير ميزات دعم متعددة.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS وميزات إدارة العمليات لتبسيط عمليات الأعمال وخفض التكاليف، مع تقارير دقيقة عن التكاليف والربحية.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
LocoNav
loconav.com
Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO هو تطبيق لإدارة الأسطول يتضمن تتبع GPS في الوقت الحقيقي، فحوصات المركبات، وتقارير لتحسين الكفاءة والامتثال للقوانين.
Simply Fleet
simplyfleet.app
تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
Azuga
azuga.com
Azuga هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع المركبات وسلوك السائق، ويعزز السلامة والكفاءة ويقلل التكاليف من خلال تحليل البيانات والتكامل مع أدوات أخرى.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.
Lytx
lytx.com
Lytx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الفيديو والذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة. يوفر تحليل سلوك القيادة وتتبع المركبات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
Automile
automile.com
Automile هو تطبيق لتتبع الأساطيل والسيارات في الوقت الحقيقي، يوفر بيانات حول السلوك القيادي وصيانة المركبات لتحسين الكفاءة والسلامة.
Geotab
geotab.com
Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
PortPro
portpro.io
PortPro هو تطبيق لإدارة النقل يعمل على تبسيط عمليات الشحن من خلال أدوات لتتبع الحاويات، إدارة الإرسال والتقارير، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad هو تطبيق لإدارة ساعات الخدمة للسائقين يساعد في تتبع الوقت تلقائيًا، ويدعم الامتثال للقوانين، ويعزز إدارة الأسطول.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift هي منصة لإدارة أسطول المركبات والمعدات الثقيلة، تقدم بيانات في الوقت الحقيقي لتحسين العمليات والسلامة.
Record360
record360.com
Record360 هو تطبيق لإدارة وتوثيق حالة الأصول، يسهل التفتيش الرقمي ويساعد الشركات في إدارة مطالبات الأصول.
GPSTab
gpstab.com
تطبيق GPSTab يساعد شركات النقل في إدارة الأسطول وتحسين الأداء من خلال ميزات تتبع دقيقة ومراقبة دقيقة للوقت والامتثال للقوانين.
CalAmp
calamp.com
تطبيق CalAmp يوفر تقنيات تتبع الأصول وإدارة الأسطول وتحليلات البيانات لتحسين العمليات والكفاءة والسلامة في الشركات.
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