بدائل - Trimble Connect
Contentful
contentful.com
ابدأ التشغيل بشكل أسرع باستخدام منصة محتوى حديثة. إنها الطريقة الأسهل والأسرع لإدارة المحتوى: دمج أدواتك. النشر عبر القنوات. قم بإلغاء حظر فريقك من خلال إطار عمل التطبيقات الرائد في الصناعة.
Zoho Lens
zoho.com
المساعدة التفاعلية عن بعد باستخدام الواقع المعزز. قم بإلقاء نظرة على المشاكل في المعدات - بدءًا من آلات المصانع إلى الخوادم - في أي لحظة، مباشرة من مكتبك، من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بالمستخدم في الموقع البعيد.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Viewabo
viewabo.com
يسمح Viewabo لوكلاء الدعم بإرسال رابط للوصول إلى كاميرات هواتف العملاء لمعرفة ما يرونه دون مطالبة العملاء بتثبيت التطبيق. من خلال تمكين الشركات من رؤية الأشياء بالطريقة التي يراها عملاؤها، تعمل Viewabo على تمكين فرق خدمة العملاء من خلال تقديم تشخيص أكثر بساطة وعملية حل المشكلات. يؤدي ذلك إلى تقليل ا...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Oculavis
oculavis.de
تم تصميم oculavis SHARE للارتقاء بدعم العملاء لمصنعي الآلات إلى المستوى التالي. توقف عن السفر حول العالم من أجل الخدمة. قم بتوفير وثائق الآلة عبر الواقع المعزز للمستخدمين النهائيين لديك أو تواصل مباشرة مع وجهة نظر عملائك وحل المشكلات عن بعد.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® هو نظام قائم على الواقع المعزز والتوجيه عن بعد ونظام سير العمل الرقمي الذي يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك النظارات الذكية للوصول إلى الخبراء عن بعد وتشخيص الأصول في الميدان وتقييمها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عن بعد. يتيح Telepresenz الاتصال في الوقت الفعلي ثنائي ال...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie هي أداة مساعدة مرئية عن بعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) ونموذج اللغات الكبيرة (L.L.M.). إنه يمكّن الخبراء من التعاون عالميًا مع الفنيين أو العملاء للمساعدة والتوجيه بصريًا باستخدام التعليقات التوضيحية للواقع المعزز على الفيديو المباشر لحل المشكلات الفنية المعقدة عن بُعد. تس...
XMReality
xmreality.com
توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في...
SightCall
sightcall.com
SightCall هي المنصة السحابية الرائدة للفيديو المدعومة بالواقع المعزز على مستوى العالم، حيث تقدم تفاعلات مباشرة عن بعد بين الشركات والعملاء في كل قارة حول العالم. في عالم متصل يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، تتمتع الشركات التي تستفيد من SightCall بالقدرة على رؤية ما يراه عملاؤها وتوجيههم عن بُعد. مع ...
Help Lightning
helplightning.com
يوفر برنامج المساعدة عن بعد الخاص بـ Help Lightning خدمات تعاون عبر الفيديو تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلا...
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ ...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link هي أداة احترافية للتواصل عن بعد مع العملاء. يمكنك توفير المال والوقت، ونقل معرفتك إلى الجيل القادم من الفنيين.