Tributi automates tax filing for individuals in Latam, and offers curated financial services to those users based on their financial data.

