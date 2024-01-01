Tresta

Tresta

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tresta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tresta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tresta هو نظام هاتف افتراضي وتطبيق جوال يحول أي هاتف ذكي إلى هاتف عملك - حتى تتمكن من إدارة اتصالات عملك من أي جهاز. من خلال المكالمات غير المحدودة والرسائل النصية وميزات إدارة المكالمات القوية، تساعد Tresta عملك على التواصل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة - مما يسمح لك بخدمة عملائك بشكل أفضل في أي مكان وفي أي وقت. سواء كنت بحاجة إلى رقم هاتف عمل، أو نظام هاتف عمل كامل، فإن Tresta يجعل إنشاء مكتب متنقل يعمل بكامل طاقته أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى. بسعر 15 دولارًا فقط لكل مستخدم شهريًا، تقدم Tresta جميع الميزات التي تحتاجها لمساعدة عملك في الظهور بأفضل حالاته. ولا توجد عقود أو رسوم ميزات مميزة أو رسوم لكل دقيقة أو تكاليف مخفية. ابدأ اليوم وجرب Tresta مجانًا لمدة 30 يومًا.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: tresta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tresta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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