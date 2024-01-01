Tresta هو نظام هاتف افتراضي وتطبيق جوال يحول أي هاتف ذكي إلى هاتف عملك - حتى تتمكن من إدارة اتصالات عملك من أي جهاز. من خلال المكالمات غير المحدودة والرسائل النصية وميزات إدارة المكالمات القوية، تساعد Tresta عملك على التواصل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة - مما يسمح لك بخدمة عملائك بشكل أفضل في أي مكان وفي أي وقت. سواء كنت بحاجة إلى رقم هاتف عمل، أو نظام هاتف عمل كامل، فإن Tresta يجعل إنشاء مكتب متنقل يعمل بكامل طاقته أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى. بسعر 15 دولارًا فقط لكل مستخدم شهريًا، تقدم Tresta جميع الميزات التي تحتاجها لمساعدة عملك في الظهور بأفضل حالاته. ولا توجد عقود أو رسوم ميزات مميزة أو رسوم لكل دقيقة أو تكاليف مخفية. ابدأ اليوم وجرب Tresta مجانًا لمدة 30 يومًا.

الموقع الإلكتروني: tresta.com

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