Trek Bicycle Corporation is a bicycle and cycling product manufacturer and distributor under brand names Trek, Electra Bicycle Company, Bontrager, and Diamant Bikes. The company has previously manufactured bikes under the Gary Fisher, LeMond Racing Cycles, Klein, and Villiger Bikes brand names.

الموقع الإلكتروني: trekbikes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trek Bikes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.