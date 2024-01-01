بدائل - Treblle

Workato

workato.com

Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.