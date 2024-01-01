بدائل - Tranzzo

Teya

teya.com

نحن نبني أدوات لفتح مدفوعات خالية من المتاعب، وإدارة أعمال أفضل، وعملاء جدد وعائدين، كل ذلك بشروط عادلة. تم تصميم عرضنا المتكامل لتبسيط الحياة اليومية وإطلاق العنان لإمكانات النمو، لتحريرهم من الأشياء التي تحرمهم من متعة ممارسة الأعمال. نحن نبني مجموعة من الحلول المتصلة التي تشمل قبول الدفع، وخدمات ...