Transvribe هي أداة تستخدم تضمينات الذكاء الاصطناعي للبحث عن محتوى الفيديو وتحليله، بشكل أساسي على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، YouTube. تم تطويره بواسطة الزاهد، والهدف منه هو تعزيز الإنتاجية عند التعلم من مقاطع الفيديو الموجودة على المنصة من خلال السماح للمستخدمين بطرح أسئلة محددة. بشكل عام، تعمل الأداة عن طريق لصق عنوان URL على YouTube في الحقل المخصص والسماح للعملية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بإجراء البحث والإجابة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم أيضًا مجموعة من مقاطع الفيديو الشائعة التي يمكن للمستخدمين تجربتها باستخدام الأداة، والتي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك التكنولوجيا والمساعدة الذاتية والمناقشات الرياضية ودروس إصلاح المنزل ومحاضرات حول إدارة الفريق وتنفيذه. توسع وظيفة Transvribe غرضها التعليمي إلى ما هو أبعد من مجرد الاستخدام الشخصي لتصبح أداة قيمة في الإعدادات المهنية للوصول السريع إلى معلومات محددة في محتوى الفيديو. بالنسبة للمطورين وعشاق التكنولوجيا، Transvribe مفتوح المصدر ومتوفر على GitHub.

الموقع الإلكتروني: transvribe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transvribe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.