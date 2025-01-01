بدائل - Transporeon

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

SeaRates

SeaRates

searates.com

منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

Turvo

Turvo

turvo.com

تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

تطبيق Greenscreens.ai يقدم تسعير ذكي لسوق خدمات النقل، مصمم للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية لتحسين الأعمال وزيادة الأرباح.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

تطبيق SuperProcure يدير لوجستيات النقل الشاملة ويدعم التعاون بين الشركات لحوسبة وتحسين عمليات النقل والتوريد.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Jiga

Jiga

jiga.io

تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo هو تطبيق لإدارة الشحنات الدولية، يوفر تتبعاً في الوقت الحقيقي وحلول لوجستية لتحسين سلسلة التوريد. يساعد الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote هو تطبيق لإدارة خدمات المستودعات، يتيح للمستخدمين طلب ومقارنة عروض الأسعار من مقدمي الخدمات لتحسين إدارة اللوجستيات.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

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