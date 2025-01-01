بدائل - Transporeon

Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Scribble Maps
scribblemaps.com
خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Truckstop
truckstop.com
تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
SeaRates
searates.com
منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Turvo
turvo.com
تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
تطبيق Greenscreens.ai يقدم تسعير ذكي لسوق خدمات النقل، مصمم للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية لتحسين الأعمال وزيادة الأرباح.
SuperProcure
superprocure.com
تطبيق SuperProcure يدير لوجستيات النقل الشاملة ويدعم التعاون بين الشركات لحوسبة وتحسين عمليات النقل والتوريد.
Circuit for Teams
getcircuit.com
تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.
Transvirtual
transvirtual.com
تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.
Jiga
jiga.io
تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo هو تطبيق لإدارة الشحنات الدولية، يوفر تتبعاً في الوقت الحقيقي وحلول لوجستية لتحسين سلسلة التوريد. يساعد الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote هو تطبيق لإدارة خدمات المستودعات، يتيح للمستخدمين طلب ومقارنة عروض الأسعار من مقدمي الخدمات لتحسين إدارة اللوجستيات.
Convoy
convoy.com
Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Routific
routific.com
Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
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