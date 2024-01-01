TransLinguist عبارة عن منصة متقدمة تتيح الاتصال متعدد اللغات عن بعد ومختلط لمجموعة متنوعة من الأحداث، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات والدورات التدريبية والمجالس المفتوحة وورش العمل. وتتميز في المقام الأول بقدراتها على الترجمة الفورية متعددة اللغات، مما يجعلها أداة مثالية للشركات التي تسعى جاهدة للوصول إلى العالمية والشمولية. تتميز TransLinguist بترجمة فورية للفيديو عن بعد، والتسميات التوضيحية المباشرة والترجمات المصاحبة، وترجمة لغة الإشارة، وTransLinguist Speech AI الذي تم تطويره داخليًا، من بين حلول شاملة أخرى. توفر المنصة أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة باللغة والتي تشمل الترجمة، والترجمة الإبداعية، والنسخ، والترجمة والتسميات التوضيحية، والتحرير والتدقيق اللغوي، بالإضافة إلى التحرير اللاحق للترجمة الآلية، والتعليق الصوتي، وتوطين الويب والتطبيقات، وما إلى ذلك. تقدم TransLinguist خدماتها لمجموعة متنوعة من الصناعات التي تشمل الحكومة/المنظمات غير الحكومية، والمالية، والسفر والضيافة، والتعلم الإلكتروني والتعليم، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والمزيد. تركز المنصة بشكل كبير على أمن البيانات، وتعد ببيئة آمنة لمستخدميها. أبلغ المستخدمون عن زيادة في تفاعل الجمهور وتوفير التكاليف بشكل ملحوظ بعد التحول إلى TransLinguist. بشكل عام، تسعى TransLinguist إلى سد الحواجز اللغوية بطريقة سهلة الاستخدام، مما يمهد الطريق للتواصل العالمي الفعال.

الموقع الإلكتروني: translinguist.com

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