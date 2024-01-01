الكل في واحد منصة SAAS للخدمة الكاملة المدفوعات العالمية، وضرائب المبيعات، والاشتراكات، والفواتير، وإدارة الشركات التابعة، كل ذلك في مكان واحد. قم بتوسيع أعمال SaaS أو البرامج أو المنتجات الرقمية الخاصة بك، بينما نقوم بمعالجة الدفع، وجمع وتقديم ضريبة المبيعات الآلية، وإدارة التسويق بالعمولة، وإدارة الاشتراكات، ومنع الاحتيال.

الموقع الإلكتروني: transaction.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transaction Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.