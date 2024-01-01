Transaction Cloud

Transaction Cloud

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الموقع الإلكتروني: transaction.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Transaction Cloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الكل في واحد منصة SAAS للخدمة الكاملة المدفوعات العالمية، وضرائب المبيعات، والاشتراكات، والفواتير، وإدارة الشركات التابعة، كل ذلك في مكان واحد. قم بتوسيع أعمال SaaS أو البرامج أو المنتجات الرقمية الخاصة بك، بينما نقوم بمعالجة الدفع، وجمع وتقديم ضريبة المبيعات الآلية، وإدارة التسويق بالعمولة، وإدارة الاشتراكات، ومنع الاحتيال.
الفئات:
Software Development
برنامج فواتير الاشتراك

الموقع الإلكتروني: transaction.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transaction Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

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FastSpring

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Ekata

ekata.com

Blueindic

Blueindic

blueindic.com

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Digistore24

Digistore24

digistore24.com

Simplero

Simplero

simplero.com

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