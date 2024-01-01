بدائل - Trakstar Hire
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Hirect
hirect.in
تطبيق التوظيف المباشر للمؤسسين وقادة الفرق ومديري التوظيف. Hirect يبسط عملية التوظيف. تضمن الدردشة المباشرة مع المرشحين الذين تم التحقق منهم والمطابقين لخوارزمية الذكاء الاصطناعي تجربة توظيف بسيطة وسريعة وفعالة.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما ت...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Picktime
picktime.com
Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل ...
Setmore
setmore.com
Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...