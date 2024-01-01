بدائل - TrainBeyond

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...